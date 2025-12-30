Büyük tehlike altında olan Altay'da taraftarlar harekete geçti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı güvenli yerde bitirmesine rağmen FIFA'dan gelen dava dosyaları nedeniyle 1 Ocak ile 8 Ocak'ta puan silme ve küme düşürülme cezaları alma tehlikesi yaşayan Altay'da taraftarlar kulübe sahip çıkılması için harekete geçti. Tribün liderleri, kulüp üyeleri ve taraftarlar bir araya gelerek, "Altay Kurtuluş Yürüyüşü" adıyla bir yürüyüş gerçekleştirme kararı aldı. Acil çözülmesi gereken gündemler için maddi kaynak üretebilecek ve karşı tarafa güven verebilecek bir lider gerektiği konusunda fikirbirliğine varan Altaylılar, en doğru ismin kulübün ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener olduğunu kararlaştırdı.

Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından yapılan açıklamada, "Camia büyüğümüz Sayın Mahmut Özgener'e ister oluşturacağı bir konsorsiyum ile isterse bizzat kendi başına bu süreci idare etmesi ve 'Baba Yadigarı' Büyük Altay'ı düzlüğe çıkartması için son ama en net çağrı gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. Ses getirecek bir organizasyon gerçekleştireceklerini belirten Altaylılar, 3 Ocak Cumartesi günü Alsancak'ta kortej yürüyüşü düzenleyecek. Saat 19.14'te Alsancak Limanı yakınında başlayacak yürüyüş Gündoğdu Meydanı'nda sona erecek. Yürüyüş sonunda basın açıklaması ile Mahmut Özgener'e çağrı yapılacak. Mahmut Özgener'in merhum babası Esin Özgener, Altay'ın unutulmaz başkanlarından biriydi.

ÜYELERE AİDAT UYARISI

Altay'da aidat borcu olan kulüp üyelerinin tüzüğe göre acilen ödemelerini yapmaları gerektiği açıklandı. Bu yıl 2 bin 600 TL olan yıllık aidatın, 1 Ocak'tan itibaren 3 bin 300 TL'ye yükseleceği bildirildi. Siyah-beyazlı yönetim, "Kulübümüzün en üst yönetim organı olan genel kurulun bir üyesinin dahi kulübe aidat borcu bulunmaması gerekmektedir. Kulübümüzün içinden geçtiği zor süreçte aidat borcu olan genel kurulu üyelerimizin ödemelerini yapmalarını ve yaptırım uygulanmasına gerek kalmamasını önemle rica ederiz" mesajı paylaştı.

Başkan Sinan Kanlı, aidat borcu olan üye sayısının fazla olduğunu kaydederek, "Bu önemli sorumluluğun gereğini yerine getiren üye sayısı maalesef oldukça sınırlıdır. Belirtilen süre içerisinde aidat borcunu ödemeyen genel kurul üyeleri hakkında, Büyük Altay’ın yetkili kurulları tarafından tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar istisnasız şekilde uygulanacaktır. Bu sürecin ardından herhangi bir geri dönüş veya düzeltme yapılmayacaktır. Büyük Altay’a yakışır bir sorumluluk bilinciyle hareket edilmesini önemle rica ederim" dedi.