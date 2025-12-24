Tahran'da tüm futbol müsabakaları iptal edildi: Sebebi ortaya çıktı

İran'ın başkenti Tahran'da futbol müsabakaları iptal edildi. İran Devlet Televizyonu’nun aktardığına göre karar, "Tahran Futbol Heyeti Tıp Komitesi'nin tavsiyesi ve hava kalitesi ölçüm istasyonlarından gelen kritik veriler doğrultusunda" alındı.

Hava kirliliği endeksinin sağlık açısından tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle alındığı belirtilen kararın ardından Tahran Futbol Heyeti tarafından yapılan açıklamada, yasağın "bugün oynanması planlanan tüm lig kademelerindeki maçları kapsadığı" belirtildi.

ANTRENMAN YAPMAK DA YASAK

Yetkililer, kararın sadece resmi müsabakalarla sınırlı olmadığını, "takımların antrenman yapmasının da yasaklandığını" vurguladı. Yasağa uymayan kulüp ve yetkililer hakkında mevcut disiplin talimatları uyarınca cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Futbol müsabakalarının yanı sıra bazı spor faaliyetlerinin de askıya alındığı belirtildi.

İran’da hava kirliliği sorunu: 210 binden fazla hasta başvurdu

Yaklaşık 10 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Tahran, coğrafi konumu ve yoğun araç trafiği nedeniyle dünyada en kirli havaya sahip şehirler arasında yer alıyor. Şehrin üç tarafının yüksek dağlarla çevrili olması, rüzgar sirkülasyonunu engelliyor.

Yerel medyaya göre, sanayi emisyonlarının şehir merkezinde yoğunlaşması da bu süreci tırmandırıyor. Kış aylarında görülen inversiyon olayının ise "kirli havanın dağılmasını engellediği" belirtildi.