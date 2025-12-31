Süper Lig'den ayrıldı 1. Lig takımına imzayı attı
TFF 1. Lig takımı Çorum FK, flaş transferini duyurdu.
Çorum FK, Süper Lig'de 4. sırada yer alan Göztepe'den Ahmet Ildız'ın imza attığını resmen açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Profesyonel futbolcu Ahmed Ildız ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Ahmed’e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”
AVUSTURYA'DAN GELMİŞTİ
Ahmet Ildız, Viyana'da doğdu ve futbola Avusturya'nın Rapid Wien takımında başladı.
2016'da Avusturya'dan Kasımpaşa takımına geldi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de Yeni Malatyaspor'a, 2021'de Alanyaspor'a, 2021'de Eyüpspor'a, 2023'te de Göztepe'ye transfer oldu.
Ahmet Ildız, Göztepe'de bu sezon 8 maçta forma giydi.
Profesyonel kariyerinde 270 maça çıkan Ahmet Ildız, 18 gol attı.