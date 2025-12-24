Süper Lig'de en fazla penaltı kazanan takımlar belli oldu

Süper Lig'de en fazla penaltı kazanan takımlar belli oldu
Süper Lig'de ilk yarıda en fazla penaltı kazanan takım belli oldu.

Süper Lig'e 17. haftalık ilk yarıda en fazla penaltı kazanan takımlar belli oldu. 17 haftada hakemler 40 penaltı atışına hükmetti. Bu penaltıların 31'i golle sonuçlandı, 9'u kaçırıldı veya kalecide kaldı. Ligde Kayserispor ile Antalyaspor ise ilk yarıda penaltı kazanamadı. Göztepe, Samsunspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor ise sadece 1'er kez penaltı kullandı.

PENALTIDAN EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM

Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de penaltıdan en fazla gol yiyen takım oldu. Eyüpspor aleyhine verilen 5 penaltı da golle sonuçlandı. Eyüpspor'dan sonra penaltıdan en fazla gol yiyen takımlar 4 golle Gaziantep FK ve 3 golle Fatih Karagümrük oldu.

Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe ise bu sezon ligde penaltıdan hiç gol yemedi.

EN ÇOK PENALTI ATAN FUTBOLCULAR

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bu sezon kullandığı 4 penaltıyı da gole çevirdi.

Nijeryalı santrfor, gol krallığı yarışında 12 gollü Başakşehirli Eldor Shomurodov'un ardından 11 golle ikinci sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE EN FAZLA PENALTI KAZANAN TAKIMLAR

Lehine en çok penaltı verilen takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor ile Gaziantep FK oldu. Bu takımlar, ligin ilk yarısında beşer penaltı kullandı.

EN FAZLA PENALTI KAÇIRAN FUTBOLCU

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Talisca, ligin ilk yarısında 2 penaltı kaçırdı.

Brezilyalı oyuncu, ilk haftadaki Corendon Alanyaspor ile ikinci haftadaki Göztepe maçlarında kullandığı penaltılarda topu filelerle uluşturamadı. Talisca, böylece ligin ilk 17 haftasında en fazla penaltı kaçıran isim oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

