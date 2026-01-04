Süper Lig'de ayrılık: Görevde 3 ay kalabildi

Süper Lig'de ayrılık: Görevde 3 ay kalabildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrıldığını açıkladı. 13 Ekim 2025'te takımın başına geçen Orhan Ak'ın görevi 3 ay sürdü.

Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı yaşandı.

EYÜPSPOR'DA ORHAN AK DÖNEMİ BİTTİ

Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''TEŞEKKÜRLER ORHAN AK!
Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır.
Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''

3 AY GÖREVDE KALABİLDİ

13 Ekim 2025'te Eyüpspor'un başına geçen Orhan Ak'ın kulüpteki görev süresi 3 ay sürdü.

LİGDE KÜME HATTINDA

Süper Lig'de 17 maç oynayan Eyüpspor, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 13 puan toplayabildi ve küme hattında 17. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

