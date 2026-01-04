Anadolu Efes Mersinspor'u yıktı

Anadolu Efes Mersinspor'u yıktı
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'inde sahasında ağırladığı Mersinspor'u 93-80 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Mersinspor'u 93-80 yendi.
Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, 14. maçında 8. galibiyetini elde etti. Akdeniz temsilcisi ise 10. kez mağlup oldu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Loyd 8, Lee 9, Dessert 19, David Mutaf 22, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 3, Fenemen, Dozier 8, Swider 13, Erkan Yılmaz 2, Jones
Mersinspor: Cowan 8, Cruz 11, Ege Tırpancı 4, White 13, Chassang 4, Olaseni 13, Cobbs 14, March 9, Leon Apaydın 4, Koray Çekici
1. Periyot: 23-16
Devre: 52-43
3. Periyot: 72-67
Beş faulle çıkan: 38.46 David Mutaf (Anadolu Efes)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

