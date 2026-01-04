Almanya milli takımın başına İtalyan hoca getirdi

Almanya Erkek Voleybol Milli Takımı'nın yeni hocası İtalyan Massimo Botti oldu. Botti ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Almanya Erkek Voleybol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu.

ALMANYA'DA BOTTI DÖNEMİ

Almanya Milli Takımı, takımın başına İtalyan hoca Massimo Botti'yi getirdi.
Şu anda Polonya Ligi ekibi Asseco Resovia Rzeszow'u çalıştıran 52 yaşındaki İtalyan hoca, Almanya Voleybol Federasyonu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Botti, kasım ayında 4 yılın ardından kişisel nedenlerden dolayı görevi bırakan Michal Winiarski'nin yerine getirildi.

İŞTE BOTTI'NİN İLK AÇIKLAMASI

Yeni görevi sonrası ilk açıklamasını yapan tecrübeli hoca, ''Alman Milli Takımı ile çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve çok heyecanlıyım. Tutkumu ve enerjimi oyunculara aktarmak istiyorum'' dedi.

Almanya Erkek Milli Takımı'nın yeni hocası Massimo Botti

Almanya Erkek Milli Takımı ile hedeflerini açıklayan Botti, ''2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmek. Bu benim hayalim. Alman takımının çok büyük potansiyeli var, aynı zamanda bu büyük bir meydan okuma. Önümüzde sürekli gelişmek ve oyunculardan en iyisini çıkarmak için 3 yılımız var. Öncelikle, bu projeye inanan ve tüm gücüyle destekleyen oyuncularla net bir kimlik oluşturmalıyız'' ifadelerini kullandı.

