TFF bahis oynayan teknik direktörleri açıklayacak: Atilla Türker tarih verdi
Gazeteci Atilla Türker, bahis operasyonunda önümüzdeki günlerde neler olacağını açıkladı. Türker, birer hafta arayla önce teknik direktörler, ardından futbolcu menajerleri, daha sonra kulüp başkanları ve kulüp yöneticilerinin açıklanacağını belirtti.

''Futbolda bahis'' soruşturması dalga dalga devam ederken, gazeteci Atilla Türker, konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

TÜRKER'DEN FLAŞ İDDİA

Atilla Türker, Türk futbolunda pek çok ismi içine alacak kapsamlı bir yaptırım sürecinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Türker’e göre yaklaşık 6 bin kişiden oluşan futbol camiasında, 4 bine yakın kişinin farklı türlerde yaptırımlarla karşılaşma ihtimali bulunuyor.

TEKNİK DİREKTÖRLER AÇIKLANACAK

TFF'nin bahis oynayan teknik direktörleri açıklayacağını belirten Atilla Türker, ''Önümüzdeki haftalardan itibaren sırasıyla açıklamalar yapılacak. Birer hafta arayla önce teknik direktörler, ardından futbolcu menajerleri, daha sonra kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri gündeme gelecek'' dedi.
Atilla Türker, sadece kulüplerle sınırlı kalmayacağını, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki yöneticiler ile federasyon kurullarında görev alan bazı isimlerin de açıklanacağını öne sürdü.

''YÜZDE 50'YE YAKLAŞIYOR''

Türker, ''Hakemler için yüzde 26–27’lik bir oran söz konusu. Teknik direktörlerde bu oran yüzde 50’ye yaklaşıyor. Bunlar aldığımız istihbarata dayalı bilgiler'' ifadelerini kullandı.
Türker, özellikle menajerlerle teknik direktörler arasındaki bağlantılara dikkat çekerek, teknik adamların göreve atanma süreçlerinde hangi menajerlerle nasıl ilişkiler geliştirdiğinin detaylı şekilde inceleneceğini belirtti.
Bununla birlikte, kulüp başkanları arasındaki temasların da kapsamlı bir denetime tabi tutulacağını iddia etti.

''TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAZ''

Atilla Türker açıklamasında, ''Bu iddiaların sadece yüzde 1’i bile ortaya çıksa, Türk futbolunda taş üstünde taş kalmaz'' yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

