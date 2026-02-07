Süper Lig'de Trabzonspor'un Samsunspor ile oynayacağı maç öncesi Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı.

Mücadele öncesi korku dolu anlar yaşandı.

Bordo - Mavililerin geçen hafta oynadığı Antalyaspor maçı öncesinde de otobüse taşlı saldırı gerçekleştirilmişti.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya’da, bugün ise Samsun’da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir.

Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor’a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır.

Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Kamuoyuna duyurulur''

FATİH TEKKE: KAOS YARATILMAK İSTENİYOR

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, yaşanan saldırı sonrası yaptığı açıklamada, ''Bu sezon Türkiye Ligi'nde uzun yıllardır yapılmamış çok doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Geldiğimiz an unutulmasın. Gerçekten enkaz devraldık. İvme, rekabet, oyuncuların değer artışı ve Türk futbol kamuoyunda saygı. 6 ayda bunları yapmak kolay değil. Bunu tek başınıza yapamazsınız. Taraftarımız olmadan olmaz. Bize olan desteklerini artırmalarını istiyoruz. Ne olursa olsun.

Özellikle 1-2 haftadır, hiç bilmediğimiz nedenlerden dolayı kaos yaratılmak isteniyor. İçeriden de olabiliyor bazen. Bakın bu çocuklar genç. Bazen hak ettiğimiz halde mağlup olduğumuz maçlar da olacak. Ancak biz hiç çok kötü periyot geçirmedik. İşte bu anlarda camia olarak ayakta durmalıyız. Daha iyi olacağız. Yeter ki bir arada olalım'' dedi.

GEÇEN HAFTA DA SALDIRI OLDU

Trabzonspor'un Süper Lig'in geçtiğimiz haftasında Antalyaspor ile karşılaşacağı maç öncesinde de takım otobüsüne saldırı gerçekleştirilmişti.

Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yapmış, teknik direktör Fatih Tekke, ''Çocuğun bir tanesi, taş attı o kadar. Tabii çocuklara da biraz dikkat etmek lazım. Büyütülecek bir şey yok'' demişti.