Son Dakika | Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü, takım otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı yapıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Bordo-mavili kulüp, sosyal medyadan açıklama paylaşarak yaşanan olayı kınadı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

''KINIYORUZ!
Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.
Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.
Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz.
Kamuoyuna Duyurulur''

tspor.jpg
Trabzonspor'un konuyla ilgili yaptığı açıklama

ERTUĞRUL DOĞAN'IN ARACINA DA SALDIRILMIŞTI

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kocaelispor - Trabzonspor maçı sonrası Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırıda bulunulmuştu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas’ın içinde bulunduğu araçlara Kocaelisporlu taraftarlar tarafından yumruklu saldırı gerçekleştirilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

