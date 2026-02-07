Trabzonspor'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor’un Tekkeköy ilçesinde takım otobüsüne maç öncesi taşlı saldırı düzenlendi.

O anlara ait görüntüler ise ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TÜM YETKİLİ KURUMLARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaşanan saldırıyı kınadı ve yazılı açıklama yaptı.

"Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da yaşanan bu tür olaylar futbolun dostluk, centilmenlik ve birleştirici gücüne açıkça aykırıdır. Spor alanlarını ve sporcuları hedef alan bu anlayış, yalnızca kulüplere değil, Türk futbolunun ortak değerlerine zarar vermektedir." ifadelerini kullanan Ören'in sözleri şu şekilde:

"Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere yetkili tüm kurumları bu saldırılarla ilgili gerekli adımları ivedilikle atmaya ve sorumlular hakkında gereğini yapmaya davet ediyoruz. Özelde Trabzonspor'a, genelde ise Türk futboluna yönelmiş bu saldırılar sporun barışçıl kimliğini zedelemekte, toplumsal vicdanı yaralamaktadır.

Trabzonspor Kulübü olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu ve sporun evrensel değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ederiz. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek caydırıcı cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

(AA / DHA)