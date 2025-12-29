Son Dakika | Bahis soruşturması kapsamında 428 kişi PFDK'ya sevk edildi

'Futbolda bahis' soruşturmasında her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

428 KİŞİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ!

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ile yardımcı hakemi ve 75 bölgesel gözlemciyi PFDK'ya sevk ettiğini resmen açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, ''Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

İşte PFDK'ya sevk edilen hakemler ve gözlemcilerin listesi:

GÖZALTINA ALINAN 26 ZANLI ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''futbolda bahis'' iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ile Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız’ın da bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.,

Sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilen 26 şüpheli, işlemlerin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

Öte yandan bazı şüphelilerin yakınlarının hastane önünde bekleyişini sürdürdüğü gözlendi.