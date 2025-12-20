Sivasspor Iğdır FK'ya çelme taktı

Sivasspor Iğdır FK'ya çelme taktı

1. Lig'de Iğdır FK ve Sivasspor, 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Iğdır FK, üst sıralara yükselme yarışında yara aldı.

1. Lig'in 18. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Azad İlhan

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Eyüp Akcan), Fofana, Bruno, Ryan Mendes (Dk. 82 Rotariu), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Dk. 55 Koita), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Özkan Yiğiter, Murat Paluli, Charisis, Kamil Fidan (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Ethemi (Dk. 77 Kimpioka), Uğur Çiftçi, Avramovski (Dk. 61 Badji), Yusuf Cihat Çelik

Goller: Dk. 5 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 59 Fofana (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+4 Doğan Erdoğan, Dk. 90+5 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 83 Charisis (Özbelsan Sivasspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

