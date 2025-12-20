Erzurumspor FK deplasmanda kazandı

Erzurumspor FK deplasmanda kazandı
Yayınlanma:
Erzurumspor FK, 1. Lig'de deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor'u yenmeyi başardı.

1. Lig'in 18. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0 yendi.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Kadir Akıllı

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Aydın), Ndongala (Dk. 83 Samake), Emirhan Acar (Dk. 46 Kehinde), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 67 Topalli), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque

UEFA'dan gelen haber Galatasaray'ı yıktı: Kulübe resmen bildirdilerUEFA'dan gelen haber Galatasaray'ı yıktı

Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 87 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 67 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 77 Sylla)

Goller: Dk. 45 Eren Tozlu, 90+4 Baiye (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 68 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 68 Gerxhaliu, Dk. 87 Crociata, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Spor
Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'a destek çıktı: Tezahürat yaptı
Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'a destek çıktı: Tezahürat yaptı
Tedesco Beşiktaş derbisinde olmayacak futbolcuları açıkladı
Tedesco Beşiktaş derbisinde olmayacak futbolcuları açıkladı
Fenerbahçe'nin Eyüpspor ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin Eyüpspor ilk 11'i belli oldu