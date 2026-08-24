Sivasspor evinde Manisa FK'ya takıldı
Sivasspor sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.
KAZANAN ÇIKMADI
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Manisa FK, 7 puana ulaşırken Sivasspor ise 2 puanda kaldı.
DETAYLAR
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Ekenler Beton Sivasspor: Göktuğ Bekirbaş, Burak Kapacak (Dk. 58 Mert Çelik), Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 80 Yılmaz Cin), Amilton, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 66 Musah Mohammed), Charisis (Dk. 80 Salih Kavrazlı), Ethemi, Manaj
Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Atakan Çankaya, Yasin Güreler, Toure (Dk. 90 Yunus Emre Dursun), Anziani, Vargas, Benrahou, Yusuf Talum (Dk. 83 Osman Kahraman), Sylla
Goller: Dk. 17 ve 37 (Penaltıdan) Manaj (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 33 ve 65 Sylla (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 10 Burak Kapacak, Dk. 88 Mert Çelik (Ekenler Beton Sivasspor) Dk. 13 Toure, Dk. 76 Yasin Güreler, Dk. 90+2 Benrahou (Manisa FK)