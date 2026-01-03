Sinan Kaloğlu istedi: Amedspor'a 4 transfer 1'i Galatasaray'dan

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Amedspor, ikinci yarı hazırlıklarına başlarken, yönetim de teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun istediği 4 transfer için harekete geçti.

Amedspor, ilk transferini stoper Tarkan Serbest'i alarak yapmıştı.

Amidahaber'den Kasım Sarsılmaz'ın haberine göre

Amedspor, ara transfer döneminde toplam 4 futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Öncelikle kanat oyuncusu transferi için çalışıldığı, görüşülen oyuncunun sağ ve sol kanatlarda görev yapabildiği haberde yer aldı.

Amedspor ile Çorum FK yarışı: Süper Lig futbolcusunu istiyorlar

Görüşme yapılan futbolcuların süper lig ve Avrupa kulüplerinde oynadıkları belirtildi.

YUSUF DEMİR DE HEDEFTE

Amedspor'un Galatasaray'dan ayrılması beklenen Yusuf Demir'i de hedeflediği bildirildi. Yusuf Demir’in menajerinin Amedspor Kulübü’ne ziyarette bulunması dikkat çekmişti. Habere göre; menajerin bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaşması, Amedspor’ un kanat transferiyle ilgili temaslarını güçlendiren bir gelişme olarak yorumlandı.

Amedspor yakın zamanda bu transferleri bitirerek iddialı Süper Lig yürüyüşünü eksiksiz bir şekilde sürdürmek istiyor.