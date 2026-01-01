Sezon başında 1 milyon liraya aldılar 4 ay sonra yolladılar

Sezon başında 1 milyon liraya aldılar 4 ay sonra yolladılar
Karşıyaka, sezon başında 1 milyon lira bonservis bedeli ödeyerek aldığı Mehmet Güneş'le yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıyı 36 puanla 2. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi Karşıyaka'da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.
Yeşil kırmızılı kulüp sezon başında Konyaspor'dan 1 milyon lira bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Mehmet Güneş'le yolları ayırdı.

3 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Mehmet Güneş, sezon başında Karşıyaka ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak 4 ayda veda etmiş oldu.
19 yaşındaki futbolcunun fazla forma şansı bulamaması nedeniyle yeşil kırmızılı ekipten ayrıldığı ifade edildi.

Galatasaray'dan ayrıldı Karşıyaka'ya transfer olduGalatasaray'dan ayrıldı Karşıyaka'ya transfer oldu

10 numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapan Mehmet Güneş, deplasmanda Karşıyaka'nın 1-0 kazandığı Söke 1970 maçının 90+8'inci dakikada gol atarak takımına 3 puan kazandıran isim olmuştu.
Genç oyuncu ilk yarıda oynadığı 10 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, toplam 355 dakika süre aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

