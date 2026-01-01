Sezon başında 1 milyon liraya aldılar 4 ay sonra yolladılar

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıyı 36 puanla 2. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi Karşıyaka'da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

Yeşil kırmızılı kulüp sezon başında Konyaspor'dan 1 milyon lira bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Mehmet Güneş'le yolları ayırdı.

3 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Mehmet Güneş, sezon başında Karşıyaka ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak 4 ayda veda etmiş oldu.

19 yaşındaki futbolcunun fazla forma şansı bulamaması nedeniyle yeşil kırmızılı ekipten ayrıldığı ifade edildi.

10 numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapan Mehmet Güneş, deplasmanda Karşıyaka'nın 1-0 kazandığı Söke 1970 maçının 90+8'inci dakikada gol atarak takımına 3 puan kazandıran isim olmuştu.

Genç oyuncu ilk yarıda oynadığı 10 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, toplam 355 dakika süre aldı.