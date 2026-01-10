Servet Çetin'in aklı Amedspor'da kaldı

Yayınlanma:
Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin Amedspor'dan eski öğrencisi Moreno’yu istedi. İstanbul temsilcisi transfer için düğmeye bastı. Gözler Amedpor'dan gelecek haberde.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sarıyer’in teknik direktörü Servet Çetin, eski takımı Amedspor’un yıldız oyuncusu Moreno için harekete geçti.
Çetin'in eski öğrencisini takımda görmek istediğini Sarıyer yönetimine ilettiği öğrenildi.

"MUTLAKA ALIN"

Amida Haber'e göre geçtiğimiz sezon Amedspor’u çalıştıran Servet Çetin’in, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Moreno için yönetimine “mutlaka alın” talimatı verdiği öne sürüldü.

Amedspor'un yıldızı acil ameliyata alındı: 25 dikiş atıldıAmedspor'un yıldızı acil ameliyata alındı: 25 dikiş atıldı

Çetin’in, Amedspor döneminde Moreno’nun transferinde bizzat rol oynadığı biliniyor.
Bu nedenle Sarıyer cephesinin resmi girişimler bulunduğu kulüp kaynaklarınca ifade edildi.

moreno.jpeg

20 MAÇTA 4 GOL

30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Amedspor formasıyla 20 maçta 4 gol ve 5 asist üretti. Hücum hattındaki istikrarlı oyunu ile takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

GÖZLER AMEDSPOR'DA

Amedspor Yönetimi, Moreno’yu en az sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor. Yıldız oyuncunun olası ayrılığına şu aşamada sıcak bakılmadığı öğrenildi. Transfer sürecinin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

