TFF 1. Lig ekiplerinden Sarıyer’in teknik direktörü Servet Çetin, eski takımı Amedspor’un yıldız oyuncusu Moreno için harekete geçti.

Çetin'in eski öğrencisini takımda görmek istediğini Sarıyer yönetimine ilettiği öğrenildi.

"MUTLAKA ALIN"

Amida Haber'e göre geçtiğimiz sezon Amedspor’u çalıştıran Servet Çetin’in, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Moreno için yönetimine “mutlaka alın” talimatı verdiği öne sürüldü.

Çetin’in, Amedspor döneminde Moreno’nun transferinde bizzat rol oynadığı biliniyor.

Bu nedenle Sarıyer cephesinin resmi girişimler bulunduğu kulüp kaynaklarınca ifade edildi.

20 MAÇTA 4 GOL

30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Amedspor formasıyla 20 maçta 4 gol ve 5 asist üretti. Hücum hattındaki istikrarlı oyunu ile takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

GÖZLER AMEDSPOR'DA

Amedspor Yönetimi, Moreno’yu en az sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor. Yıldız oyuncunun olası ayrılığına şu aşamada sıcak bakılmadığı öğrenildi. Transfer sürecinin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.