Servet Çetin: Canımızı yakıyor

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Ankara Keçiörengücü'ne 3-0 yenildikleri maçtan sonra konuştu.

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çekih, Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 3-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çetin, şunları söyledi:

"Basit hatalardan yediğimiz gollerden sonra direncimiz düştü. Tabii ki hatalar olacak, bunlar normal ama bulunduğumuz konumdan dolayı açıkçası bizim canımızı yakıyor.

Kesinlikle galibiyeti hak ettiler ama yediğimiz ilk golde faul var. Bulunduğumuz konum itibarıyla maçı 0-0 götürebilseydik daha da etkili olabilir gol pozisyonları bulabilirdik ama eksiklerimizi biliyoruz. Geldiğimiz günden beri tespit edip üzerinde çalışıyoruz. Fiziksel açıdan hemen hemen ligdeki bütün takımlardan daha gerideyiz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunun bir tek çaresi var. Topa sahip olacağız. Top bizde kalacak, ancak böyle bu eksikliğimizi giderebiliriz. Bugün özellikle Diouf çok etkili oynadı. Hemen hemen bütün topları aldı. Takımına duvar oldu, takımını atağa çıkardı. Yemiş olduğumuz basit hatalı gollerden sonra bulunduğumuz konum itibarıyla öz güvenimiz biraz geriye gitti.

Önemli olan oyuncu arkadaşlarım kafalarını kaldıracak. Önümüze bakacağız. Başka çaresi yok. Futbolda en önemlisi öz güveni kaybetmemek. Biz de oyuncu arkadaşların öz güvenini kaybetmemeleri için elimizden geleni yapacağız. Alacağımız 1-2 galibiyetten sonra çok daha iyi olabiliriz. Ama bu galibiyetleri görünen o ki biraz zor alacağız ama Allah'ın izniyle alacağız."

KOŞUKAVAK: DAHA İYİ OYNAYACAĞIZ

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise şu ifadeleri kullandı:

"Oyunun şu an istediğimiz düzeyde olma ihtimali yok. Her geçen hafta daha iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Topun rakipte olduğu zamanlar iyi oynadık. Takım çok dinamikti, çok istedi. İnşallah her geçen süre oyunu güçlendirdikçe daha yarışabilir, üst sıralarda yer alan bir Keçiörengücü için elimizden ne geliyorsa yapacağız.

Ben hiç hedefsiz bir antrenör olmadım. 2 puanlı Boluspor'a gittiğimde de play-off'a kaldık. Sonra bir daha Boluspor'a gittim, 13-14'üncü sıradaydı. Bir daha play-off'a kaldık. Keçiörengücü'nün öyle bir hedefi var. 7 yıldır bu ligde oynuyor, hiç play-off oynamamış. Öncelikli olarak bugün itibarıyla gerçekçi konuşulacak hedef bu. İnşallah öyle olur. Ama ligin de bir zorluğu var. Bugün Allah korusun kaybetseydik, Sarıyer ile aynı puandaydık. O zaman bu soruyu sorma şansınız yoktu."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

