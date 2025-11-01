Servet Çetin yıkıldı: Sarıyer fena çarpıldı

Servet Çetin yıkıldı: Sarıyer fena çarpıldı
Yayınlanma:
Sarıyer, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne farklı yenildi.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Sarıyer'i 3-0 yendi.

Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrıldı.

YILMAZ VURAL'IN YERİNE SERVET ÇETİN GELMİŞTİ

Sarıyer'de ise teknik direktörlüğe Yılmaz Vural'ın yerine Servet Çetin getirilmişti.

Ligde 5 maç sonra galip gelen başkent ekibi puanını 14'e yükseltirken, İstanbul temsilcisi 8 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Gökmen Baltacı, Mehmet Pekmezci

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İshak Karaoğul (Dk. 90 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan (Dk. 46 Roshi), Rroca (Dk. 84 Alper Potuk), Ezeh (Dk. 78 Hüseyin Bulut), Diouf (Dk. 84 Junior Fernandes)

Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 83 Muhammed Ali Özbaskıcı), Camara, Berkay Aydoğmuş (Dk. 56 Babacar), Anziani (Dk. 70 Anıl Koç), Urie (Dk. 83 Muhammed Mert), Dembele (Dk. 70 Traore)

Goller: Dk. 20 ve 60 Diouf, Dk. 35 Oğuzcan Çalışkan (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 63 İbrahim Akdağ (Ankara Keçiörengücü), Dk. 86 Traore (Sarıyer)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

