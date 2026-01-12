Serkan Özbalta'dan Amedspor açıklaması

Erzurumspor Teknik Direktörü Serkanç Özbalta, Sivasspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Özbalta, aldıkları galibiyetin önemli olduğunu söylerken, Amedspor karşılaşması için de iddialı konuştu.

Özbalta, şunları söyledi:

"İkinci yarıda herkesin daha da zorlanacağı, telafisi olmayan müsabakalar olacak. Herkes birbiriyle oynayacak ve sonraki maçlarına bakacak. Sivasspor alt sıralardan kurtulmak isteyen bir noktadaydı. Bizler de play-off hattının içinde kalmak, daha yukarıya tırmanmak ve gelecek hafta oynayacağımız Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi galibiyet serisine devam etmek istiyorduk."

"AMEDSPOR'A ODAKLANDIK"

Özbalta, şöyle devam etti:

"Kırmızı karta kadar ortada olan bir oyun vardı ve kırmızı karttan sonra bulduğumuz gol vardı. 10 kişi kalan Sivasspor takımı iyi bir direnç gösterdi ve iyi mücadele ettiler. Bizim yarı sahamızda biraz daha fazla zaman geçirdiler. Gol pozisyonu anlamında üretemediler ve bizim liglerimizde 10 kişi kalmak kolay olmuyor. O süreçte yakaladığımız pozisyonlarda daha doğru karar verebilseydik belki o zaman müsabakayı kopartabilirdik. Son dakikalarda gelen çok da güzel bir gol maçı tamamen bitirdi. Artık önümüzdeki hafta oynayacağımız Amedspor maçına odaklandık. Galibiyet serisine Amedspor maçıyla da devam etmek istiyoruz."