Erzurumspor deplasmanda Sivasspor'u devirdi
Yayınlanma:
Sivasspor'a konuk olan Erzurumspor sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

1. Lig'in 20. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.

SİVASSPOR 10 KİŞİ KALDI

Erzurumspor FK’ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada1 Benhur Keser ve 90+3 Crociata kaydetti. Sivasspor’da Özkan Yiğiter, 29. Dakikada kırmızı kart gördü.

PUAN DURUMU

36 puana ulaşan Erzurumspor FK, 4. sıraya yerleşti. 25 puandaki Sivasspor ise 14. sırada kaldı.

DETAYLAR

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Enes Biroğlu, İbrahim Ethem Potuk

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 84 Mert Çelik), Charisis, Cihat Çelik (Dk. 46 Malle), Ethemi (Dk. 84 Avramovski), Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Kimpioka)

Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Ali Ülgen), Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 74 Murat Akpınar), Crociata, Benhur Keser (Dk. 84 Salih Sarıkaya), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Rodriguez) Hüsamettin Yener (Dk. 65 Sylla)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

