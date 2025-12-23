Sergen Yalçın'ın kapısını çaldı: Ben gidiyorum bırak beni!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gelen isteğe çok şaşırdı. Tecrübeli futbolcu kapısını çaldı ve "Ben gidiyorum, bırak beni" dedi.

Beşiktaş, ara transfer için futbolcu arayışlarını sürdürürken, diğer yandan da kadrosundaki bazı isimleri elden çıkarmaya çalışıyor.
Siyah beyazlılar, aynı zamanda Rafa Silva krizini de çözüme kavuşturmak için uğraşıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetime hangi mevkiilere futbolcu istediğini bildirdiği, çalışmaların da bu yönde sürdüğü belirtiliyor.

"AYRILMAK İSTİYORUM" DEDİ İZİN İSTEDİ

Ancak Beşiktaş'ta hesapta olmayan bir olay meydana geldi.

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesine kadar Mert Günok, takımın birinci kalecisi ve kaptanlarından biriydi. Aynı zamanda A Milli Takımı'ın da kalesindeydi.
Yalçın'ın gelmesiyle birlikte Mert Günok önce yedeğe çekildi. Sergen Yalçın, önceki döneminde kalede görev verdiği Ersin Destanoğlu'nu seçti. Beşiktaş'ta oynamayan Mert, A Milli Takım'daki yerini de kaybetti.
Fanatik'teki habere göre; Mert Günok Sergen Yalçın'a ayrılmak istediğini bildirdi.

2024/11/08/hbbjk.jpg36 yaşındaki kalecinin "Ben gidiyorum, bırak beni" diyerek ara transferde başka takıma geçmek istediğini ilettiği öğrenildi.
Mert Günok'un A Milli Takım kalesine tekrar geçmek ve Dünya Kupası'na gitmek istediği, bu nedenle de sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

