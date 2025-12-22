Beşiktaş Sergen Yalçın'ı reddetti!

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, maçtan sonra transfer mesajı verirken şunları söyledi:

"Göreve başladığımda kötü senaryoya hazırdık ama kötünün derecesi vardır, ne kadar kötü diye. İlk yarıda yaşadığımız sorunlar vardı, golle sonuçlanan 8 bireysel hatadan bahsediyorum. Bu Beşiktaş için çok fazla sayı. 8-10 puan daha yukarıda olabilirdik. Hiç beklemediğimiz bir sorun da elimizde patlayan Rafa Silva sorunuydu. Gün geçtikçe zayıflamaya başladık. Son zamanlardaki maçlar bizi memnun etti. Birçok problem yaşadık. Bunun sonunda olduğumuz yer Beşiktaş'ın olması gereken yer değil. Mevcut şartlarda olunan yerin kötü olduğunu düşünmüyorum. Yeni bir süreç başlayacak bizim için. Planlamalarımız var. Oyuncularla, kulüpleriyle temas halinde. Bir değişim başlatmak istiyoruz Beşiktaş'ta. 'Acı çekeceğiz biraz.' dedim. Bugün kazandığımızda bile bu acıyı çektik. Zor bir ilk yarı çektik. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Birçok şeyi değiştirmeye çalışacağız. Ne kadar olur, bunu zaman gösterecek. Biraz sabretmek lazım ama taraftar sabırlı değil onları da anlıyorum. Mevcut şartlarda ancak bu kadarını yapabiliyoruz.

Beşiktaş tek golle kazandı: Derbi öncesi sakatlıklar art arda geldi

Devre arası transferi çok zordur. Yazın elimizde çok seçenek olur. Sezondan çalışıp geldiğimiz için seçenekleri değerlendiririz. Devre arasında alacaklarımız takımlarında oynayan ve ciddi rakamlı maliyeti olan oyuncular. 3-4 gün içinde başkanla bir toplantı yapacağımızı düşünüyorum. 'Oyuncuları nasıl alabiliriz?' diye şu an konuşma aşamasındayız. Kampa yetişir mi? İnşallah. Ekonomimiz eğer uygunsa A plus oyuncu alırız, görüştüğümüz ve anlaştığımız oyuncular var. Bu ekonomiyle ilgili bir durum. Biz oyuncuları bulduk, ekonomimiz uygun olursa iyi oyuncular alacağız. Bu planlamayı Serkan Reçber'le ben yapıyorum. Bundan sonraki tüm sorumluluk bizim olur ve hesabı biz veririz. Rakamlar çok kolay rakamlar değil. Belli bir seviyenin üstündeki rakamlar. Bir takımın oynayan oyuncusunu devre arasında alamazsınız. 5-6 oyuncu değiştirmeyi planlıyoruz. Kendi planlarımızdaki oyuncuları alamazsak oyuncu almayacağız. Alacaklarımızın taraftarın beklentisini karşılaması gerekiyor."

SERGEN YALÇIN İSTEDİ YÖNETİM KABUL ETMEDİ

Sergen Yalçın'ın istediği transferlerden birinin de Carlos Augusto olduğu iddia edildi.

Fanatik'ten Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; Yalçın, İtalya Serie A ekiplerinden Inter’in formasını giyen Carlos Augusto’nun takıma katılmasını talep etti. Ancak kulübünün Brezilyalı defans oyunçusu için 20 milyon euro bonservis bedeli istediği haberde yer aldı.

Bonservis bedelinin yüksek bulunduğu, bu nedenle de başkan Serdal Adalı ve yönetimde kabul görmediği belirtildi. Yönetim ve teknik ekibin tekrar görüşeceği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 24 maçta 2 gol atarken 3 asist yaptı.