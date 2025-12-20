Beşiktaş tek golle kazandı: Derbi öncesi sakatlıklar art arda geldi

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçta siyah-beyazlılar, 1-0 galip geldi.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 64. dakikasında Milot Rashica kaydetti.

SAKATLIKLAR ART ARDA GELDİ

Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham ilk yarıda başına aldığı darbenin ardından sakatlandı. Yerine Devrim Şahin oyuna dahil oldu. İkinci yarı da Kartal Kayra Yılmaz ve Gabriel Paulista sakatlanarak oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'yı görenler tanıyamadı

RAFA SILVA 48 GÜN SONRA KADRODA YER ALDI

Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen Rafa Silva, 48 gün sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Oyuncu maç öncesi taraftarlarca yuhalandı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 29 puana ulaşan Beşiktaş, 5. sırada yer aldı. 18 puandaki Çaykur Rizespor ise 11. sırada kaldı.

SIRADA DERBİ VAR

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak. 23 Aralık Salı günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.