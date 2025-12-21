Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması: Sıfır veririm!

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması: Sıfır veririm!
Yayınlanma:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçından sonra konuştu. Yalçın, Rafa Silva ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçından sonra, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün genç oyuncularla mücadele ettik. Zor bir oyun oldu. Zaten beklediğimiz bir oyundu. Abraham'ın sakatlanmasından sonra daha da zor oldu. İç sahada 4 maçtır kazanamıyorduk. Bugün kazanmak bize de moral oldu. Oyuncularım nefes aldılar.

IZDIRAPTAŞ! Ne işin var şimdi Fenerbahçe'yleIZDIRAPTAŞ! Ne işin var şimdi Fenerbahçe'yle

Göreve başladığımda kötü senaryoya hazırdık ama kötünün derecesi vardır, ne kadar kötü diye. İlk yarıda yaşadığımız sorunlar vardı, golle sonuçlanan 8 bireysel hatadan bahsediyorum. Bu Beşiktaş için çok fazla sayı. 8-10 puan daha yukarıda olabilirdik. Hiç beklemediğimiz bir sorun da elimizde patlayan Rafa Silva sorunuydu. Gün geçtikçe zayıflamaya başladık. Son zamanlardaki maçlar bizi memnun etti. Birçok problem yaşadık. Bunun sonunda olduğumuz yer Beşiktaş'ın olması gereken yer değil. Mevcut şartlarda olunan yerin kötü olduğunu düşünmüyorum. Yeni bir süreç başlayacak bizim için. Planlamalarımız var. Oyuncularla, kulüpleriyle temas halinde. Bir değişim başlatmak istiyoruz Beşiktaş'ta. 'Acı çekeceğiz biraz.' dedim. Bugün kazandığımızda bile bu acıyı çektik. Zor bir ilk yarı çektik. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Birçok şeyi değiştirmeye çalışacağız. Ne kadar olur, bunu zaman gösterecek. Biraz sabretmek lazım ama taraftar sabırlı değil onları da anlıyorum. Mevcut şartlarda ancak bu kadarını yapabiliyoruz.

TRANSFER AÇIKLAMASI: İNŞALLAH!

Devre arası transferi çok zordur. Yazın elimizde çok seçenek olur. Sezondan çalışıp geldiğimiz için seçenekleri değerlendiririz.

2024/11/08/hbbjk.jpgDevre arasında alacaklarımız takımlarında oynayan ve ciddi rakamlı maliyeti olan oyuncular. 3-4 gün içinde başkanla bir toplantı yapacağımızı düşünüyorum. 'Oyuncuları nasıl alabiliriz?' diye şu an konuşma aşamasındayız. Kampa yetişir mi? İnşallah. Ekonomimiz eğer uygunsa A plus oyuncu alırız, görüştüğümüz ve anlaştığımız oyuncular var. Bu ekonomiyle ilgili bir durum. Biz oyuncuları bulduk, ekonomimiz uygun olursa iyi oyuncular alacağız. Bu planlamayı Serkan Reçber'le ben yapıyorum. Bundan sonraki tüm sorumluluk bizim olur ve hesabı biz veririz. Rakamlar çok kolay rakamlar değil. Belli bir seviyenin üstündeki rakamlar. Bir takımın oynayan oyuncusunu devre arasında alamazsınız. 5-6 oyuncu değiştirmeyi planlıyoruz. Kendi planlarımızdaki oyuncuları alamazsak oyuncu almayacağız. Alacaklarımızın taraftarın beklentisini karşılaması gerekiyor.

RAFA SİLVA SÖZLERİ

Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Bizle ilgili bir durum yok. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. İkinci yarıda burada kalır mı, çalışır mı inanın bilmiyorum. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Takımın en pahalı oyuncusu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Spor
Erman Toroğlu: Penaltı oğlu penaltı
Erman Toroğlu: Penaltı oğlu penaltı
Mustafa Çulcu: Net penaltı ama hakemler veremedi
Mustafa Çulcu: Net penaltı ama hakemler veremedi