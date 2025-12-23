Şenol Güneş durdu durdu sonunda dayanamadı: Herkes zarar görür

Yayınlanma:
Milli takımın eski teknik direktörü Şenol Güneş gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam futbolun kirlenme süreciyle ilgili gündem yaratan sözler söyledi.

A Milli Takım ve Trabzonspor’un eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon Sıla İlim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen “Sıla Sohbetleri” programında öğrencilerle buluştu. Güneş, sporun çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini vurgularken, Türk futbolunun geldiği noktaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“SAMİMİYETSİZLİK”

Güneş, futbolun ekonomik tarafının ön plana çıkarken beraberinde kirlenmeyi de getirdiğini belirtti:

Futbolun ekonomik tarafını kullanırken ekonomiyle bağlı olarak kirlenme tarafına da fazla kaçıldı. Para kazanmak için üretmeden kolay kazanmak isteyenlerin, futbolunu mesleklerini içinde iyi yapanlara sahip çıkamadığı bir dönem yaşıyoruz. Antrenör, oyuncu ve hakemler. Maalesef onu görüyoruz. Yeniden bir yapılanma gerekiyor. Yönetici, oyuncu, antrenör, medya herkesin sahip çıkması gerekiyor. Bu ürün erozyona uğrarsa bundan herkes zarar görür. Ben ülkenin de zarar göreceğini düşünüyorum. Çünkü bir ortak değerimizdi. Ortak değerde inançsızlık, güvensizlik, samimiyetsizlik ve zararlı düşünceler olursa oraya insanlar yanaşmaz.

TRABZONSPOR KONUSU

Trabzonspor’un büyüklüğüne dikkat çeken Güneş, “Trabzonspor yok sayılamayacak kadar büyük bir camia. Bu büyüklüğü korurken ilkelerinden, prensiplerinden ve cesaretinden ödün vermemek lazım. Fatih Tekke’nin bu görevi iyi yapabileceğini düşünüyorum.” dedi.

TEKLİF ALDI MI?

Şenol Güneş, kendisine gelen teklifler konusunda ise şu ifadeleri kullandı:
“Yurt dışından iki farklı takımdan teklif aldım ama kabul etmedim. Şu an ne desem farklı yerlere çekilebilir. Konu dedikodu ve magazin malzemesi yapılmaya çok müsait olduğu için susmak daha iyi.” Güneş’in açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

