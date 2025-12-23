Derbide kazanan Beşiktaş: Fenerbahçe son anda gelen golle yıkıldı

Derbide kazanan Beşiktaş: Fenerbahçe son anda gelen golle yıkıldı
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş uzatmalarda bulduğu golle 2-1 galip geldi.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan derbide Beşiktaş sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ DERBİDE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 33. Dakikasında konuk ekip, Vaclav Cerny’nin kaydettiği golle öne geçti. İlk yarının bu skorla biteceği düşünülürken Fenerbahçe 43. dakikada penaltı kazandı.

kgblkfgsdcdfv.jpg

FENERBAHÇE PENALTIDAN BERABERLİĞİ BULDU

Mert Müldür’ün yerde kaldığı pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Marco Asensio fileleri havalandırdı.

SON SÖZÜ CERNY SÖYLEDİ

Artık karşılaşmanın son anlarında Beşiktaş'ta sahneye yine Cerny çıktı. 90+1'de golünü atan Cerny galibiyeti getirdi.

Ahmet Çakar derbideki pozisyonu açıkladı: Net penaltıAhmet Çakar derbideki pozisyonu açıkladı: Net penaltı

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 3 puanı alan Beşiktaş, 3. sırada yer aldı. Puanı bulunmayan Fenerbahçe ise 6. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Spor
