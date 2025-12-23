Derbide kazanan Beşiktaş: Fenerbahçe son anda gelen golle yıkıldı
Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan derbide Beşiktaş sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ DERBİDE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 33. Dakikasında konuk ekip, Vaclav Cerny’nin kaydettiği golle öne geçti. İlk yarının bu skorla biteceği düşünülürken Fenerbahçe 43. dakikada penaltı kazandı.
FENERBAHÇE PENALTIDAN BERABERLİĞİ BULDU
Mert Müldür’ün yerde kaldığı pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Marco Asensio fileleri havalandırdı.
SON SÖZÜ CERNY SÖYLEDİ
Artık karşılaşmanın son anlarında Beşiktaş'ta sahneye yine Cerny çıktı. 90+1'de golünü atan Cerny galibiyeti getirdi.
Ahmet Çakar derbideki pozisyonu açıkladı: Net penaltı
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 3 puanı alan Beşiktaş, 3. sırada yer aldı. Puanı bulunmayan Fenerbahçe ise 6. sırada kaldı.