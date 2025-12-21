Semih Kılıçsoy'un golü yetmedi

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari, sahasında Pisa'yı ağırladı.

Unipol Domus'da oynanan mücadele, 2-2 berabere tamamlandı.

SEMİH KILIÇSOY İLK GOLÜNÜ ATTI

Cagliari'nin gollerini 59. dakikada Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Pisa'nın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Tramoni ve 89. dakikada Moreo'dan geldi.

Semih Kılıçsoy, Cagliari formasıyla ilk golünü attı.

Bu sonuçla Cagliari, puanını 15 yaparak 15. sırada yer aldı.

Pisa ise 11 puanla 19. sırada bulundu.

Cagliari, Serie A'nın gelecek haftasında Torino ile deplasmanda karşılaşacak.

Pisa ise sahasında Juventus'u konuk edecek.

TFF'DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, Semih Kılıçsoy'u attığı ilk golden dolayı tebrik etti.

Yapılan paylaşımda, ''A Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy, Cagliari'nin kendi evinde Pisa ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golünü kaydetti. Tebrikleri Semih!'' ifadeleri yer aldı.