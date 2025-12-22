Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Erzurumspor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında transfer süreci, kadro planlaması ve bahis soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İLK RAKİP ERZURUMSPOR

Kocaelispor, Türkiye Kupası grup karşılaşmasında 23 Aralık Salı günü Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Takım, Körfez Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktik çalışmalarla devam etti ve soğuma hareketleriyle son buldu.

Selçuk İnan'dan kazandığı maçtan sonra ayrılık açıklaması

KUPADA İDDİALI

Selçuk İnan, “Evimizde oynayacağımız ilk maçı avantaj olarak görüyoruz. Kupaya galibiyetle başlamak istiyoruz” dedi. İnan, yorgun oyuncuları dinlendireceğini ve şans vermesi gereken isimlere süre tanıyacağını belirtirken şunları söyledi:

As oyuncu ya da yedek oyuncu diye ayırt etmiyorum.

En sağlam olan kimse onlarla sahaya çıkmaya çalışacağız.

Kupada hedefimiz var.

Devre arasında transferin zorluklarına değinen İnan, 2-3 transfer yapabilmenin başarı olacağını söylerken şöyle konuştu:

Sezon başında transfer zordu, devre arasında iki katı daha zor.

15 yabancı oyuncumuz var, Türk oyuncu konusunda cezamız var.

Oyuncularımıza güveniyoruz, bu nedenle 2-3 transfer yeterli olur.

BAHİS SORUŞTURMASI İTİRAFI

Basın mensuplarının bahis soruşturmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Selçuk İnan, net bir açıklama yaptı. Başarılı çalıştırıcı yabancı futbolcularla ilgili bir itirafta da bulundu: