Sapanca Gölü'ndeki tehlike federasyonu harekete geçirdi

Türkiye Kürek Federasyonu 'Sapanca Gölü Alarm Veriyor' haberleri sonrası harekete geçti. Federasyon başkanı Erhan Ertürk verecekleri destekleri açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Sapanca Gölü'nde yaşanan su kaybına ve ekolojik risklere dikkat çekerek, gölün korunmasının yalnızca spor camiasının değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.
Erhan Ertürk, Sapanca Gölü'nün hem doğal yaşam hem de su sporları açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.
Sapanca Gölü'nün Türkiye'nin en önemli doğal su kaynaklarından biri olduğuna dikkati çeken Ertürk, "Sapanca Gölü yalnızca Sakarya'nın değil, ülkemizin en önemli doğal su kaynaklarından biridir. Kürek sporu başta olmak üzere birçok branş için bir spor alanı olmasının yanı sıra bölge halkının yaşam kaynağıdır. Son yıllarda yaşanan su çekilmesi ve iklimsel etkiler bizlere bu değeri korumak için daha yüksek bir sorumluluk yüklemektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk

SAKARYASPOR'A DA TEŞEKKÜR

Başkan Ertürk, 'Sapanca Gölü Alarm Veriyor' başlıklı haber dosyasının, kamuoyunda farkındalık oluşturma açısından çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu çalışmaya destek veren başta AA olmak üzere ilgili tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Ayrıca Trendyol 1. Lig'de sahaya, 'Suyunu Koru, Sapanca’yı Kurtar' pankartıyla çıkan Sakaryaspor'a teşekkür ediyorum. Bu anlamlı davranış sporun toplumsal sorumluluk gücünü bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Sapanca Gölü'nde neler oluyor? Halk diken üstünde! Ekipler bölgeye akın ettiSapanca Gölü'nde neler oluyor? Halk diken üstünde!

VERECEKLERİ DESTEĞİ AÇIKLADI

Federasyon olarak Sapanca Gölü'ne yönelik yapılacak tüm çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini aktaran Ertürk, şunları kaydetti:
Spor, sadece rekabet değil, topluma örnek olma gücüdür. Sakaryasporlu futbolcuların bu pankartla sahaya çıkması, Sapanca Gölü’nün geleceği adına çok güçlü bir mesajdır. Türkiye Kürek Federasyonu olarak su kaynaklarımızın korunmasına yönelik her türlü farkındalık çalışmasının yanında olmaya devam edeceğiz. Sapanca Gölü'nü korumak için su tasarrufu, bilinçli kullanım ve sürdürülebilir çevre politikaları hayati önemdedir. Gelecek nesillere sağlıklı bir doğa ve yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyorsak, bugün hep birlikte sorumluluk almalıyız.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

