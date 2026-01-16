Sakaryaspor’la antrenmana çıktı ama hala Süper Lig'de gözüküyor

Sakaryaspor’la antrenmana çıktı ama hala Süper Lig'de gözüküyor
Yayınlanma:
Arif Kocaman Sakaryaspor’la çalışmalara başladı. Süper Lig ekibi Kayserispor'un oyuncusu Arif için resmi açıklama gelmezken gözler Sakaryaspor'a çevrildi.

Sakaryaspor’un, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaşmaya vardığı Arif Kocaman, Yeşil - Siyahlı takımla birlikte antrenmanlara çıktı.
Perşembe günü Rüstemler Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmada yer alan genç futbolcu, resmi sürecin tamamlanmasını beklerken teknik heyetin gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

HALA SÜPER LİG OYUNCUSU

Transfer resmiyet kazanmadığı için Arif Kocaman hala Süper Lig ekibi Kayserispor'un oyuncusu olarak gözüküyor. TFF'nin resmi kayıtlarında da transfer yer almadı.
Sakaryaspor’un transfer tahtasının açılmasının ardından 22 yaşındaki stoperin resmi olarak açıklanması bekleniyor. Kulüp, süreci tamamladıktan sonra Kocaman’ı kadrosuna katacak.

tff.png

AÇIKALIN DA AÇIKLADI

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında transferi doğrulayarak, “Arif Kocaman’ın kiralık transferi için Sakaryaspor ile anlaştık” ifadelerini kullanmıştı.

arif-kocaman.jpg

SAKARYA'DA YETİŞTİ

Arif Kocaman, futbol kariyerine Sakaryaspor altyapısında başladı. 2021-2022 sezonunda yeşil-siyahlı formayla 2. Lig’de mücadele ettikten sonra Kayserispor’a transfer oldu. Son dört sezondur Süper Lig ekibinde forma giyen genç oyuncu, yeniden Sakaryaspor’a dönmeye hazırlanıyor.

TFF 1. Lig'den 3. lige koşa koşa gittiTFF 1. Lig'den 3. lige koşa koşa gitti

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken, Sakaryaspor taraftarları altyapıdan yetişen oyuncunun yeniden takıma dönmesini bekliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

