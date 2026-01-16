Süper Lig’den düştükten sonra TFF 1. Lig’de de büyük sıkıntılar yaşayan ve eksi 28 puanla ligin dibine demir atan Adana Demirspor’da yaprak dökümü sürüyor.

Üst üste yaşanan kayıpların ardından bir oyuncu daha takımdan ayrıldı.

1 LİGDEN 3. LİGE KOŞA KOŞA GİTTİ

Kulübün altyapısından yetişen 20 yaşındaki sağ bek Kadir Karayiğit, 3. Lig 1. Grup’ta küme düşme hattında bulunan Kestel Çilekspor Kulübü ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Ailemize hoş geldin Kadir Karayiğit. Takımımız son olarak Adana Demirspor’da forma giyen sağ bek Kadir Karayiğit ile anlaşmış bulunmaktadır. Futbolcumuza ve takımımıza başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

14 MAÇA ÇIKTI

Karayiğit, bu sezonun ilk yarısında Adana Demirspor formasıyla 14 karşılaşmada sahaya çıktı. Genç oyuncu, kulüpten ayrılışını duyurduğu mesajında duygusal ifadeler kullandı.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Karayiğit açıklamasında, çocukluk hayallerinin geçtiği Adana Demirspor’dan ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu belirterek şu sözlere yer verdi:

​​Sözleşmemi tek taraflı fesih ettim ama içimde öyle bir ağırlık var ki kelimeler yetmiyor. Bu kapıdan ilk kez içeri adım attığım gün hâlâ gözümün önünde. O günden beri öğrendiğim her şey beni ben yaptı, beni büyüttü.

Bu gerçek bir veda değil. Bazı bağlar mesafeyle yok olmaz. Bir süreliğine yollarımız ayrı düşüyor olabilir ama kalbim sizde kalıyor.

Adana Demirspor’da yaşanan kriz, genç oyuncunun ayrılığıyla daha da derinleşirken, taraftarlar kulübün geleceği konusunda endişeli.