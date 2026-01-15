Fenerbahçe'de ayrılık TFF'ye bildirildi

Fenerbahçe'de ayrılık TFF'ye bildirildi
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertiler, milli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Kasımpaşa'ya transfer olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE SÜRE ALAMADI

2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takımda istediği süreleri almakta zorlandı.
Fenerbahçe ile ilk sezonunda 22 maça çıkan Cenk Tosun, bu maçların sadece 2'sine ilk 11'de başladı ve 2 gol atarken 1 asist yapmıştı.
Bu sezon ise 7 maçta süre alan milli golcü, gol sevinci yaşayamazken 1 asist yaptı.

2024/11/08/hbfb.jpg

KASIMPAŞA İDDİALARI

Cenk Tosun, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
Tecrübeli golcünün Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

