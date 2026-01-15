Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu açıklamaya yanıt verdi ve ''Türk futbolunu vahim noktaya getirenler, bugün bağımsız Türk yargısı tarafından hak ettikleri şekilde cezalandırılmıştır. Esas konu bundan ibarettir'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olayla ilgili açıklama yapmıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi: Son derece vahimdirFenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan tepkisi

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE YANIT

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya sert bir yanıt verdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

  • "19.05.2024 tarihli Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşen olaylara ilişkin olarak Stat İşletme Direktörümüz Ali Çelikkıran'a karşı Mert Hakan Yandaş, Jayden Quinn Oosterwolde, Hulusi Belgü, Emre Kartal ve Ertuğrul Karanlık isimli şahısların kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçunu işledikleri İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/1067 Ε. 15.01.2026 tarihli kararı ile sabit hale gelmiştir.
  • Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, yönetici, oyuncu ve çalışanlarının ceza aldığı bu davanın hemen ardından sosyal medya hesabından başlattığı yeni algı oyununu hayretle izliyoruz.
  • Bir eşkıya sürüsü gibi misafir oldukları yerde ev sahiplerine saldıran şahısların aldıkları cezayı gölgelemeye çalışmak için duruşma esnasında yönetim kurulu üyemizin sehven çektiği fotoğraf konu edilmektedir.
  • Amaç, duruşmaya katılan hiçbir sanık, vekil, mahkeme heyeti veya izleyicinin görüntüsünün yer almadığı bir fotoğraf üzerinden gündemi meşgul ederek sanıkların vahim eylemlerinin ve aldıkları cezaların gölgelenmeye çalışılmasıdır. Yönetim kurulu üyemizi zan altında bırakmaya çalışanlar bu amacına ulaşamayacaklardır.
  • Türk futbolunu vahim noktaya getirenler bugün bağımsız Türk yargısı tarafından hak ettikleri şekilde cezalandırılmıştır. Esas konu bundan ibarettir."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 19 Mayıs Pazar günü oynadığı olaylı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.Duruşmada Galatasaray yöneticisi Timur Kuban’ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş’ın fotoğrafını çekmesi üzerine hakkında tutanak tutuldu.
Fenerbahçe, bu olay üzerine sert bir açıklama yaparak Galatasaray'a tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Spor
Fenerbahçe'de ayrılık TFF'ye bildirildi
Fenerbahçe'de ayrılık TFF'ye bildirildi
Atik ailesi Dursun Özbek'in isteğini duyunca şaşkınlık yaşadı
Atik ailesi Dursun Özbek'in isteğini duyunca şaşkınlık yaşadı