Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olayla ilgili açıklama yapmıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan tepkisi

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE YANIT

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya sert bir yanıt verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"19.05.2024 tarihli Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşen olaylara ilişkin olarak Stat İşletme Direktörümüz Ali Çelikkıran'a karşı Mert Hakan Yandaş, Jayden Quinn Oosterwolde, Hulusi Belgü, Emre Kartal ve Ertuğrul Karanlık isimli şahısların kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçunu işledikleri İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/1067 Ε. 15.01.2026 tarihli kararı ile sabit hale gelmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, yönetici, oyuncu ve çalışanlarının ceza aldığı bu davanın hemen ardından sosyal medya hesabından başlattığı yeni algı oyununu hayretle izliyoruz.

Bir eşkıya sürüsü gibi misafir oldukları yerde ev sahiplerine saldıran şahısların aldıkları cezayı gölgelemeye çalışmak için duruşma esnasında yönetim kurulu üyemizin sehven çektiği fotoğraf konu edilmektedir.

Amaç, duruşmaya katılan hiçbir sanık, vekil, mahkeme heyeti veya izleyicinin görüntüsünün yer almadığı bir fotoğraf üzerinden gündemi meşgul ederek sanıkların vahim eylemlerinin ve aldıkları cezaların gölgelenmeye çalışılmasıdır. Yönetim kurulu üyemizi zan altında bırakmaya çalışanlar bu amacına ulaşamayacaklardır.

Türk futbolunu vahim noktaya getirenler bugün bağımsız Türk yargısı tarafından hak ettikleri şekilde cezalandırılmıştır. Esas konu bundan ibarettir."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 19 Mayıs Pazar günü oynadığı olaylı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.Duruşmada Galatasaray yöneticisi Timur Kuban’ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş’ın fotoğrafını çekmesi üzerine hakkında tutanak tutuldu.

Fenerbahçe, bu olay üzerine sert bir açıklama yaparak Galatasaray'a tepki gösterdi.