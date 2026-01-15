Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi: Son derece vahimdir

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 19 Mayıs 2024 Pazar günü Rams Park Stadyumu’nda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Karşıyaka TFF'den aldığı müjdeyle havalara uçtu

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A TEPKİ

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray yöneticisi Timur Kuban’ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş’ın fotoğrafını çekmesi hakkında açıklama yaptı ve sert tepkide bulundu.

''SON DERECE VAHİMDİR''

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: