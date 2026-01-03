Sakaryaspor 15 haftada 13 maç ceza alan Caner Erkin kararını verdi

Kariyerine 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da devam eden Caner Erkin, yeşil-siyahlı forma altında yaşadığı disiplin sorunlarıyla gündeme geldi.

Caner Erkin Sakaryaspor formasıyla toplamda 8 maçta 3 kırmızı kart görürken, ligde 15 haftada toplamda 13 maç ceza alarak takımını uzun süre yalnız bıraktı.

CANER ERKİN YENİ YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Halk 54'te yer alan habere göre; Manisa FK maçıyla birlikte cezası sona eren Caner Erkin, bu dönemde Sakaryaspor’daki yönetimsel belirsizlik nedeniyle olağanüstü kongrenin tamamlanmasını beklemeyi tercih etti.

Kongrede Enes Zengin’in başkanlığa gelmesinin ardından deneyimli oyuncu, yeni yönetimle görüşme gerçekleştirdi.

YOLA DEVAM KARARI ALINDI

Yapılan görüşmelerin ardından Sakaryaspor yönetiminin Caner Erkin ile yola devam kararı aldığı ifade edildi.

Görüşmede, özellikle disiplinsiz davranışlar konusunda tecrübeli futbolcuya net uyarılar yapıldığı aktarıldı.

Caner Erkin’in, sezon başından bu yana futbol dışındaki pek çok sorunla uğraşmak zorunda kaldığını dile getirdiği ve bundan sonraki dönemde tüm dikkatini sahaya vererek Sakaryaspor’un başarısı için mücadele etmek istediğini yönetime aktardığı yazıldı.

ANTRENMANA ÇIKTI

Bu görüşme sonrası Caner Erkin, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.