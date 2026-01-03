Senegal geri döndü: Çeyrek finale yükseldi

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu açılış maçında Senegal ile Sudan karşı karşıya geldi.

Grand Stade de Tanger’de TSİ 19.00’da başlayan karşılaşmada Moritanyalı hakem Dahane Beida düdük çaldı.

GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZANDI

Senegal, geriye düştüğü maçta Sudan’ı 3-1’lik skorla mağlup ederek turladı. Senegal’e turu getiren golleri 29’uncu ve 45+3’üncü dakikada Pape Gueye ile 77’nci dakikada Ibrahim Mbaye attı. Sudan’ın tek golü ise 6’ncı dakikada Amar Abdallah’tan geldi.

Senegal’de mücadeleye ilk 11’de başlayan Galatasaraylı Ismail Jakobs 53 dakika süre alırken, Samsunsporlu Cherif Ndiaye ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

ÇEYREK FİNAL BİLETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Senegal adını çeyrek finale yazdırırken, Sudan ise turnuvaya veda etti.