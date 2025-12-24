Sadettin Saran'ın neden istifa etmemesi gerektiğini açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu operasyonunda ifade vermeye çağrılan Sadettin Saran, yurt dışındaki işlerini iptal ederek İstanbul’a döndü.

Önce Çağlayan Adliyesi’nde 2.5 saatlik bir ifade veren Sadettin Saran daha sonrasında Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Burada kan, idrar, saç ve tırnak örneği veren Sadettin Saran’ın test sonuçları belli oldu. Yapılan inceleme sonucunda kan, idrar ve tırnak testleri negatif çıktı. Saç örneğinde ise kokain testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

İSTİFA ÇAĞRISINA SERT YANIT

Test sonuçlarının açıklanmasının ardından Sadettin Saran’ı istifaya çağıran Galatasaray muhabiri Haluk Yürekli’ye cevap Ahmet Ercanlar’dan geldi.

Sadettin Saran’ın arkasında olduklarını dile getiren Ahmet Ercanlar paylaşımında “Demek ki istifa etmemeli. İtibarsızlaştırma operasyonu, test sonuçları, istifa et baskıları. Ya Fenerbahçeyi bilmiyorlar ya Fenerbahçelileri. Tüm Fenerbahçe taraftarını tek yürek olarak başkanlarının arkasına geçmeye davet ediyorum” dedi.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Ahmet Ercanlar’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar yorum ve beğeni yağdırdı.

Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları yorumlarda Başkan Sadettin Saran’ın yanında olduklarını dile getirdi.

Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı

SARAN İÇİN PANKART AÇTILAR

Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde de sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde pankart açarak “Dik dür eğilme, Fenerbahçe seninle” denildi.