Sadettin Saran yanına alarak göğsünü gere gere poz verdi: Karar açıklandı

Fenerbahçe'de Sadettin Saran kulüpteki çalışmalarını aksatmadan devam ediyor. Sarı Lacivertlilerin Başkanı Sadettin Saran, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklu bulunduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında sıkıntılı günler geçirirken, ifade de vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada “uyuşturucu madde kullanmak”, “temin etmek” ve “kullanımı kolaylaştırmak” suçlamalarıyla ifadesi Saran’ın ifadesi alınmıştı.

İfadesinin ardından Saran, saç ve kan örnekleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece de yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Saran'ın Adli Tıp sonuçlarının yarın savcılığa bildirileceği belirtilmişti.

KULÜPTE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Saran, sıkıntılı günler geçirirken, kulüpteki çalışmalarını da sürdürüyor.

Sarı - Lacivertli kulüpte voleybol şubesinin teknik koordinatörü açıklandı.

Açıklama şöyle:

2007-2009 yılları arasında Erkek Voleybol Takımımızda libero olarak forma giyen, kulübümüzün erkek voleyboldaki ilk şampiyonluğunu yaşadığı 2007-2008 sezonunda kaptanlığını üstlenen Ali Peçen, Voleybol Şubemizin Teknik Koordinatörü olarak göreve başlamıştır.

Voleybol kariyerine sayısız başarı sığdıran; ülkemizin en çok şampiyonluk yaşayan sporcuları arasında yer alan, 180 kez A Milli Takım forması giyen ve aktif kariyeri boyunca Avrupa Kupaları’nda “En İyi Oyuncu” ödüllerine layık görülen Ali Peçen, sahadan gelen tecrübesiyle şubemize önemli katkılar sağlayacaktır.

Sayın Ali Peçen; üst yapı teknik yönetimi dâhil olmak üzere voleybol şubemizde standartların belirlenmesi, altyapı ve üst yapı entegrasyonunun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir başarı anlayışının hayata geçirilmesi hedefleri doğrultusunda şube yönetimimizle birlikte görev yapacaktır.

Voleybol Şubemizin Teknik Koordinatörü olarak göreve başlayan Sayın Ali Peçen’e görevinde sonsuz başarılar dileriz.

GÖĞSÜNÜ GERE GERE POZ VERDİ

Sadettin Saran, voleybol şubesinin teknik koordinatörü açıklamasının ardından Ali Peçen'le göğsünü gere gere poz verdi.

Sadettin Saran'ın test sonuçlarının çıkacağı tarihi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, dün de Amatör Şubeler Koordinatörü olan Yüksel Seçkin Saruhan'la objektiflerin karşısına geçmişti.