Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklu bulunduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Saran’ın, “uyuşturucu madde kullanmak”, “temin etmek” ve “kullanımı kolaylaştırmak” suçlamalarıyla ifadesi Saran’ın ifadesi alınmıştı. Fenerbahçe BEKO basketbol takımıyla birlikte İtalya’da bulunan ancak Savcılık kararı sonrası apar topar Türkiye’ye dönen Saran, İstanbul Adalet Sarayı’na giderek yaklaşık 2-2,5 saat ifade vermişti.

İfade sırasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Sadettin Saran’a destek verdiler.

Soruşturma kapsamında Saran’ın evinde de arama yapıldı.

İfadesinin ardından Saran saç ve kan örnekleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Saran, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSMAİL SAYMAZ TEST SONUÇLARININ NE ZAMAN ÇIKACAĞINI AÇIKLADI

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın test sonuçlarının çıkacağı tarihi açıkladı.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saymaz, ''Adli Tıp kaynakları Saadettin Saran’ın testinin henüz sonuçlanmadığını kaydediyor. Test sonuçları yarın savcılığa bildirilecek'' ifadelerini kullandı.