Ronaldo ne zaman emekli olacağını açıkladı: Şartı belli oldu

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo, BBC Sports’a açıklamalarda bulundu. Ne zaman emekli olacağına dair açılan konu üzerine konuşan Cristiano Ronaldo, kramponlarını asmak için şartını açıkladı.

HEDEF BİN GOL

Bin gol vurgusu yapan Cristiano Ronaldo açıklamasında "Tutkum hala çok yüksek ve oynamaya devam etmek istiyorum. Orta Doğu’da ya da Avrupa’da oynamam fark etmez. Futbol oynamaktan her zaman keyif alıyorum ve devam etmek istiyorum. Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak istiyorum ve hepinizin bildiği o sayıya (1.000 gol) ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam o sayıya kesinlikle ulaşacağım” sözlerini sarf etti.

46 GOL KALDI

Bu zamana kadar kariyerinde 956 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo’nun hayalini gerçekleştirmek için 44 gol daha kaydetmesi gerekiyor.