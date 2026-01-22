Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi duyurdu

Galatasaray - Atletico Madrid maçı sonrası ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın artık Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girme şansının tamamen ortadan kalktığını söyledi.

Rıdvan Dilmen’den Galatasaray taraftarını üzen Şampiyonlar Lig yorumu geldi. Dilmen, Atletico Madrid maçının ardından, "Olumsuzluklara rağmen tebrik etmek lazım” diyerek Galatasaraylı futbolcuları kutladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig etabındaki 7. maçında Galatasaray, sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla Sarı - Kırmızılılar puanını 10’a yükseltti ve devler ligi iddiasını sürdürdü.

İLK 8 ŞANSI BİTTİ

Dilmen, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi hedefleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

  • Bu maç net 1 yazılabilecek bir maçtı.
  • Galatasaray’ın ilk 8 şansı hemen hemen kalmadı.
  • Birinci hedef ilk 8’di, ikincisi ilk 16’ydı.
  • İlk 24’ü garantiledi gibi görünüyor.
  • Galatasaray’ın 10., 11., 12. veya 13. olabilecek kapasitesi var.
  • Ancak takımda yorgunluk göze çarpıyor.

DİLMEN'DEN GALATASARAY ÖVGÜSÜ

Sports Digitale’de karşılaşmayı değerlendiren deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın sahada gösterdiği mücadeleyi övdü. Dilmen şöyle konuştu:

  • Galatasaray’ı bu kadar olumsuzluğa rağmen tebrik etmek lazım.
  • Hoca, oyuncular ve taraftar takıma sahip çıktı.
  • Muslera sonrası kaleci konusu hep soru işaretiydi.
  • Günümüz oyununda Uğurcan Çakır gibi çabuk ve maç kurtaran kalecilere ihtiyaç var.

"SAĞ BEKE TRANSFER LAZIM"

Dilmen, Galatasaray’ın transfer politikasına dair dikkat çeken bir öneride bulundu ve “Ben Galatasaraylı olsam ön tarafa değil sağ beke transfer yaparım. Kupada 4 maç kalabilir, lig var, Şampiyonlar Ligi’nde en az 2 maç daha olacak. Rotasyona ihtiyaç var” sözleriyle hangi bölgeye transfer yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Deneyimli yorumcu, sahadaki en iyi oyuncunun Mario Lemina olduğunu belirtti ve “Lemina korkunç bir hakimiyet gösterdi. Onyedika transferi gerçekleşirse Torreira’yı da dinlendirme şansı olacak” dedi.

TARAFTARIN GÜCÜNE VURGU YAPTI

Dilmen, RAMS Park atmosferinin takıma büyük destek verdiğini vurgularken, Galatasaray’ın rotasyon ve transfer hamleleriyle daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebileceğini ifade etti.

