İspanyollar şokta: Galatasaray şaşkınlığı yaşanıyor

İspanyollar şokta: Galatasaray şaşkınlığı yaşanıyor
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın RAMS Park'ta Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası İspanyollar büyük şaşkınlık yaşadı. Ülke basınınında "Atletico Madrid RAMS Park’tan çıkmadı" yorumları yer aldı. İşte detaylar...

Galatasaray, RAMS Park’ta Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
İspanyol basını atmosferi “cehennem” olarak nitelendirdi.
Bu sonuçla Sarı - Kırmızılılar puanını 10’a yükseltti ve üst tur umutlarını sürdürdü.

RAMS PARK'TA ÖNCE ŞOK SONRA BERABERLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, evinde Atletico Madrid’i ağırladı.
Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Giuliano Simeone’nin golüyle öne geçti.
Ancak Sarı - Kırmızılılar, 20. dakikada Marcos Llorente’nin kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda iki takım da fırsatlar yakalasa da sonuç değişmedi ve maç 1-1 sona erdi.

CEHENNEME BENZETTİLER

İspanyol basınında 1-1'lik maç sonrası büyük şaşkınlık yaşandı.
Manşetlerde ise cehennem vurgusu ön plana çıktı.
İşte İspanyol basını manşetleri:

  • AS: RAMS Park atmosferini “cehennem” olarak tanımladı, Galatasaray taraftarının baskısına dikkat çekti.
  • Marca: Atletico’nun çok sayıda fırsat yakalamasına rağmen sadece birini değerlendirebildiğini, Llorente’nin kendi kalesine attığı golün kritik olduğunu yazdı.
  • Mundo Deportivo: Oblak’ın uzatma dakikalarında yaptığı kurtarışı “mucizevi” olarak nitelendirdi.
  • Sport: Galatasaray’ın beraberlikle Atletico’nun son 16 umutlarını zora soktuğunu vurguladı.
  • El Pais: Atmosferin ateşli olduğunu, Atletico’nun puan kaybıyla kaderini son haftaya bıraktığını belirtti.
  • ABC ve Eldesmarque: Simeone’nin ekibinin İstanbul’da zorlandığını, iki yüzlü bir performans sergilediğini yazdı.

Galatasaray'ı galibiyetten eden çıplak gerçeği açıkladıGalatasaray'ı galibiyetten eden çıplak gerçeği açıkladı

GALATASARAY 10 PUANDA

Galatasaray, bu sonuçla 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 10 puana ulaştı. Sarı - Kırmızılılar, grupta ilk kez beraberlik yaşadı. Bir sonraki hafta 28 Ocak’ta Manchester City deplasmanına çıkacak. Bu kritik maç, Galatasaray’ın üst tura çıkma şansını doğrudan etkileyecek.

MADRID İÇİN UMUTLAR AZALDI

Atletico Madrid, İstanbul’dan aldığı bir puanla gruptaki konumunu korumaya çalışıyor. Simeone’nin öğrencileri, son hafta Bodø/Glimt karşısında kazanmak zorunda. İspanyol basını, bu beraberliğin Atletico’nun ilk 8 umutlarını ciddi şekilde zora soktuğunu belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Spor
Fenerbahçe Aston Villa işte ilk 11'ler: Tedesco'nun en büyük kozu ortaya çıktı
Fenerbahçe Aston Villa işte ilk 11'ler: Tedesco'nun en büyük kozu ortaya çıktı
Ahmet Çakar Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Aston Villa maçının sonucunu açıkladı
Ahmet Çakar Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Aston Villa maçının sonucunu açıkladı