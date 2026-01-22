Galatasaray, RAMS Park’ta Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

İspanyol basını atmosferi “cehennem” olarak nitelendirdi.

Bu sonuçla Sarı - Kırmızılılar puanını 10’a yükseltti ve üst tur umutlarını sürdürdü.

RAMS PARK'TA ÖNCE ŞOK SONRA BERABERLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, evinde Atletico Madrid’i ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Giuliano Simeone’nin golüyle öne geçti.

Ancak Sarı - Kırmızılılar, 20. dakikada Marcos Llorente’nin kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda iki takım da fırsatlar yakalasa da sonuç değişmedi ve maç 1-1 sona erdi.

CEHENNEME BENZETTİLER

İspanyol basınında 1-1'lik maç sonrası büyük şaşkınlık yaşandı.

Manşetlerde ise cehennem vurgusu ön plana çıktı.

İşte İspanyol basını manşetleri:

AS: RAMS Park atmosferini “cehennem” olarak tanımladı, Galatasaray taraftarının baskısına dikkat çekti.

RAMS Park atmosferini “cehennem” olarak tanımladı, Galatasaray taraftarının baskısına dikkat çekti. Marca: Atletico’nun çok sayıda fırsat yakalamasına rağmen sadece birini değerlendirebildiğini, Llorente’nin kendi kalesine attığı golün kritik olduğunu yazdı.

Atletico’nun çok sayıda fırsat yakalamasına rağmen sadece birini değerlendirebildiğini, Llorente’nin kendi kalesine attığı golün kritik olduğunu yazdı. Mundo Deportivo: Oblak’ın uzatma dakikalarında yaptığı kurtarışı “mucizevi” olarak nitelendirdi.

Oblak’ın uzatma dakikalarında yaptığı kurtarışı “mucizevi” olarak nitelendirdi. Sport: Galatasaray’ın beraberlikle Atletico’nun son 16 umutlarını zora soktuğunu vurguladı.

Galatasaray’ın beraberlikle Atletico’nun son 16 umutlarını zora soktuğunu vurguladı. El Pais: Atmosferin ateşli olduğunu, Atletico’nun puan kaybıyla kaderini son haftaya bıraktığını belirtti.

Atmosferin ateşli olduğunu, Atletico’nun puan kaybıyla kaderini son haftaya bıraktığını belirtti. ABC ve Eldesmarque: Simeone’nin ekibinin İstanbul’da zorlandığını, iki yüzlü bir performans sergilediğini yazdı.

Galatasaray'ı galibiyetten eden çıplak gerçeği açıkladı

GALATASARAY 10 PUANDA

Galatasaray, bu sonuçla 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 10 puana ulaştı. Sarı - Kırmızılılar, grupta ilk kez beraberlik yaşadı. Bir sonraki hafta 28 Ocak’ta Manchester City deplasmanına çıkacak. Bu kritik maç, Galatasaray’ın üst tura çıkma şansını doğrudan etkileyecek.

MADRID İÇİN UMUTLAR AZALDI

Atletico Madrid, İstanbul’dan aldığı bir puanla gruptaki konumunu korumaya çalışıyor. Simeone’nin öğrencileri, son hafta Bodø/Glimt karşısında kazanmak zorunda. İspanyol basını, bu beraberliğin Atletico’nun ilk 8 umutlarını ciddi şekilde zora soktuğunu belirtiyor.