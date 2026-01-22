Galatasaray Atletico Madrid maçı sonrası platin çıkışı

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli Galatasaray'ın sahasında 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Lig maçı sonrası kaçan galibiyetin önemini vurguladı. Atletico Madrid karşısında alınan 1 puan sonrası Denizli, "Platin değerinde 2 puan gitti” yorumunda bulundu.

Mustafa Denizli Galatasaray'ın 1-1 biten Atletico Madrid maçı sonrası odaya uydu ve yorumunda altın ve platin benzetmesi yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendirdi.

ALTIN VE PLATİN YORUMU

Denizli 1-1'lik skoru Galatasaray adına “Altın değerinde 1 puan aldı, platin değerinde 2 puan kaçtı” yorumunda bulundu.
Denizli, Galatasaray’ın sahada gösterdiği mücadeleyi övgüyle dile getirirken, kaçan fırsatlara dikkat çekti:

  • Galatasaray altın değerinde 1 puan aldı ama platin değerinde 2 puan bıraktı.
  • Galatasaray bu akşam ligdeki performansının üzerinde bir oyun ortaya koydu.
  • Atletico Madrid, Avrupa’nın en iyi savunma yapan takımlarından biri. Böyle bir rakibe karşı kazanmak çok büyük avantaj olurdu.

SARA ÇOK NET FIRSATI KAÇIRDI

Denizli, özellikle Gabriel Sara’nın uzatma dakikalarında kaçırdığı pozisyonun önemine vurgu yaptı ve, “Maçın sonunda gelen pozisyon bugünün en kritik anıydı. Sara vuruşta ısrar etmese ve çevre kontrolünü daha iyi yapabilseydi, İlkay çok daha uygun bir pozisyonda kaleyi bulabilirdi. Galatasaray adına çok net bir fırsat kaçtı” değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY İÇİN İNCE HESAPLAR

Bu beraberlikle Galatasaray puanını 10’a yükseltti ve grupta 17. sırada yer aldı.
Sarı - kırmızılılar, kalan maçlarda alacağı sonuçlarla son 16 turuna kalma şansını sürdürüyor. Atletico Madrid ise İstanbul’dan aldığı bir puanla tur şansını zora soktu.

ATMOSFERE CEHENNEM BENZETMESİ

RAMS Park’ta tribünlerin yarattığı atmosfer, İspanyol basınında “cehennem” olarak nitelendirilirken, Mustafa Denizli de bu baskının Galatasaray’a büyük güç kattığını belirtti.
Ancak deneyimli teknik adam, son dakikada kaçan fırsatın Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir dönemeç olabileceğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

