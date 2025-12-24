Rıdvan Dilmen: Duyum falan değil bence gitti o!

Rıdvan Dilmen: Duyum falan değil bence gitti o!
Yayınlanma:
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra çarpıcı bir iddiada bulundu. Dilmen, "Duyum falan değil bence gitti o!" dedi.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası maçından sonra açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maçı Sports Digitale'de değerlendiren Dilmen, şunları söyledi:
“Kulübelere baktığımızda Fenerbahçe’nin çok zayıf bir kulübesi vardı. Tek tecrübeli oyuncu Çağlar’dı. O da zaten uzun zamandır oynamıyor.

Dakikalar geçtikçe bunun Beşiktaş’ın lehine olacağı belliydi. Fenerbahçe, Türkiye sınırları içerisindeki ilk mağlubiyetini almış oldu."

"MUSABA İLE UĞRAŞACAĞINA!.."

Dilmen, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Samsunsporlu Musaba için de "Neden alacak anlamyamadım. Kerem, Asensio, Nene var. Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı santrfora ihtiyacı var.

2024/11/08/hbfb.jpgAcil Veerman'a ihtiyacı var. Musaba ile uğraşacağıma çok iyi bir santfor alırım, orta saha alırım, stoper alırım. Fenerbahçe'nin dört oyuncuya ihtiyacı var, ihtiyaç olarak ilk 4'e girmez sol ön oyuncu. Musaba'yla uğraşacağıma önce ihtiyaçlarımı karşılarım. Sol bek, sol stoper, forvet ve orta saha” diye konuştu.

"BENCE GİTTİ O"

Beşiktaş'taki Rafa Silva krizini de değerlendiren Rıdvan Dilmen, “Ben şöyle okuyorum Rafa Silva olayını.

2024/11/08/hbbjk.jpgİki taraf da birbirlerine blöf yapıyor. Beşiktaş diyor ki 'Gitsin ama 3'e 5'e bırakmayayım'. Silva da zorluyor beni ucuza verin diye, muhtemelen anlaştı bir kulüple. 15'e değil de 5-6 vereyim de gideyim diyor. Bence gitti o diye düşünüyorum. Duyum falan değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

