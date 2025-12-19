Real Madrid anlaşma sağladı: Takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan genç yıldız Endrick ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

ENDRICK FRANSA YOLCUSU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid ve Lyon arasında yapılan görüşmelerde sona gelindi ve Endrick'in sezon sonuna kadar Lyon'a kiralanması konusunda anlaşma sağlandı.

Yapılacak sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunmayacağı ve Endrick'in Haziran ayına kadar Lyon forması giyeceği aktarıldı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Real Madrid ve Lyon'un, kiralık transferin son detaylarını netleştirdiği ve kısa süre içinde resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

İşte Fabrizio Romano'nun paylaşımı: