Porto'dan Farioli kararı

Portekiz ekibi Porto'da teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Farioli'nin adı İngiliz kulüpleriyle anılıyordu. Bu anlaşmayla Pordo Kulübü Farioli iddialarına noktayı koymuş oldu.

TÜRKİYE'DE BAŞLAMIŞTI

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de başlamıştı.

Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da çalışan Farioli, daha sonra Fransa'nın Nice takımının başına geçmişti.

Farioli Porto'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Hollanda'nın Ajax takımını da çalıştıran Farioli, Temmuz 2025'te Porto'nun teknik direktörü oldu.

Porto, ilk devresi sona eren Portekiz liginde topladığı 49 puanla en yakın rakibi Sporting'in 7 puan önünde zirvede yer alıyor.