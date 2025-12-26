Parktakileri görüp "ben de yapacağım" dedi: Türkiye üçüncüsü oldu

Belinay Alkutay, “Benim Türkiye 3’üncülüğüm ve Kayseri 2’nciliğim var. Birincilik için çok çalışacağım" dedi.

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Hasan (37) ve Zekiye Alkutay (35) çiftinin tek çocukları olan Belinay, 4 ay önce parkta ailesi ile gezerken, spor yapan kişilerden etkilenerek Wushu’ya ilgi duymaya başladı. Kısa sürede kendi yaş kategorisinde Kayseri 2’ncisi oldu.

Aralık ayında Yalova’da düzenlenen 2026 Türkiye Wushu Kung Fu alt minikler 18 kilo kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olarak önemli bir başarı elde eden Alkutay, bugüne kadar çıktığı 2 resmi maçta da şampiyon olup milli takıma yükselmenin hayalini kuruyor. Belinay Alkutay, “Benim Türkiye 3’üncülüğüm ve Kayseri 2’nciliğim var. Birincilik için çok çalışacağım" dedi.

‘BU SPORU YAPANLARDAN ETKİLENDİ’

Belinay’ın babası Hasan Alkutay, kızının Wushu’ya kendi isteğiyle başladığını belirterek, “Parkta vakit geçirirken bu sporu yapan ablalarına denk geldik. Hocasıyla görüştük. Hocası da birkaç izleniminden sonra gelmesini tavsiye etti. Daha öncesinde hiç spor yapmamıştı. İlk iki resmi maçında Kayseri 2’nciliği ve Türkiye 3’üncülüğü aldık. İnşallah kızımız da bundan sonrakinde milli forma altında birincilikler elde eder" diye konuştu.

‘HER ZAMAN ARKASINDAYIZ’

Anne Zekiye Alkutay ise “Kızım parkta bu sporu yapan ablalarıyla tanıştı ve çok merak sardı. Gitmek istedi. Spor hocamız da bu konuda bize çok yardımcı oldu ve her zaman destek oldu. Kızımın her zaman arkasındayız. Başarılarının devamını diliyoruz. Onun her zaman destekçisiyiz. İnşallah ileride daha yüksek yerlere gelip Türkiye birinciliğine oynamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenör Medine Düşgün ise “Belinay Türkiye 3’üncüsü olarak 5 yaşında dereceye girmiş oldu. Kendisinin geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. İlerde Türkiye şampiyonluğu, il şampiyonluğu ve daha da ileriye gideceğini düşünüyorum"dedi.