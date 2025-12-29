Osimhen'den büyük başarı: Messi de gerisinde kaldı

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Nijerya Milli Takımı’nda olan Victor Osimhen son olarak Tunus’a karşı oynanan grup maçında forma giydi.

Yıldız futbolcunun da gol attığı maçta Nijerya rakibini 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte Nijerya grupta liderliğini ele aldı.

BU YIL 46 GOL KAYDETTİ

Galatasaray ve milli takımda üst düzey bir performans sergileyen Victor Osimhen, 2025 yılında 46 gol kaydetmeyi başardı.

İLK 5’E GİRDİ

Victor Osimhen bu başarısıyla 20 büyük ligde oynayan futbolcular arasında dünyanın en skorer 5 futbolcu arasında yer almayı başardı.

ZİRVE MBAPPE’NİN

Kylian Mbappe 66 golle zirvede yer alırken onu 60 golle Bayern Münih’ten Harry Kane ve 57 golle Manchester City’den Erling Haaland takip etti.

MESSI’NİN ARKASINDA KALDI

Lionel Messi de 46 gol kaydetmeyi başarırken daha fazla maça çıkması nedeniyle Osimhen’in arkasında kaldı.